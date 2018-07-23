Karateye ‘Büyükşehir’ imzası

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ‘Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’nda topladığı madalya ve kupalarla göz doldurdu.32 ülkeden bin 83 sporcunun iştirakiyle 13, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde İstanbul Esenler Hakkı...

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, ‘Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’nda topladığı madalya ve kupalarla göz doldurdu.

32 ülkeden bin 83 sporcunun iştirakiyle 13, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde İstanbul Esenler Hakkı Başar Spor Salonu’nda yapılan organizasyonda; Büyükşehirli sporcular, oynadıkları maçlarla göz doldurdu. Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular, turnuva kapsamında toplamda 6 altın, 2 gümüş ve 12 bronz madalya elde etti. Esin Şahin, Beyza Atalay, Özlem Hastürk ve Tuba Efe’den oluşan ‘Genç Bayanlar’ takımı şampiyon olurken; Hakan Çelik, Can Aslan, Erhan Bakan ve Duhan Gümüş’ten oluşan ‘Genç Erkekler’ takımı ise takım halinde üçüncülüğü aldı.

Turnuvanın ardından Büyükşehirli sporcular, Bursa’ya kupa ve madalyalarla dönmenin gururunu yaşadı.