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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:37

Karesisporlu sporcular şampiyona yolcusu

Karesisporlu bilek güreşçisi Didem Çelik, Antalya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılacak. Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonasına katılacak olan Burak Kabakçı’nın müsabaka yeri de önümüzdeki günlerde belli olacak.Karesisporlu...

Karesisporlu sporcular şampiyona yolcusu
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Karesisporlu bilek güreşçisi Didem Çelik, Antalya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılacak. Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonasına katılacak olan Burak Kabakçı’nın müsabaka yeri de önümüzdeki günlerde belli olacak.

Karesisporlu Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Burak Kabakçı ve Karesisporlu Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu Didem Çelik, Dünya Şampiyonası öncesi Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde -70 kg kategorisinde birinciliği kazanarak, 2018 yılı Türkiye Şampiyonu olan Karesisporlu Burak Kabakçı ve Polonya’da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan Karesisporlu Didem Çelik; Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın konuğu oldu.

Karesispor adına iki yarışmaya katıldığını ikisinde de Türkiye Şampiyonu, ilkinde ayrıca Avrupa 3’üncüsü olduğunu söyleyen Burak Kabakçı, “Bazı eksiklerimiz vardı, Yücel Başkanmız sayesinde bunları tamamladık, kendimizi geliştirdik. Bu sene de Dünya Şampiyonası’na gidiyoruz. Çok daha iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Bu bizim için ve Karesi adına büyük bir onurdur” dedi.

Polonya’da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu olan Karesisporlu Didem Çelik ise Yücel Yılmaz’a destekleri için teşekkür ederek, “Antalya’da yapılacak olan dünya şampiyonasında güzel bir derece alacağıma inanıyorum” dedi.

Karesi Belediyesi olarak spora ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Ben Türk bayrağının Milletler arası organizasyonlarda dalgalanmasını psikolojik bir savaş olarak görüyorum. Milli sporcu sayımız ne kadar artarsa uluslar arası arenada ne kadar çok İstiklal Marşı’nı okutursak, bayrağımızı dalgalandırır sak bu bizim için milli gurur. Her sporcumuza destek olmayı, ülkemizde milli gurur yaşatmayı vazife biliyoruz” dedi.
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