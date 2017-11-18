Kars36 Spor Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’yu 1-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdıran Bölgesel Amatör Ligi ekibi Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.

Kars tarihinde bir ilke imza atan yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig takımı Gençlerbirliği’ni de geçerek bir üst tura çıkmanın planlarını yapıyor.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kars36 Spor’da hedef hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Zağnos Spor ile oynayacakları Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligi karşılaşmasını kazanarak ligde de yoluna kayıpsız devam etmek.

“Yüzde 1’lik şansınız var ise; o yüzde 1’lik şansınızı çok iyi değerlendirmek zorundasınız”

Kars tarihinde bir ilke imza attıklarını ifade eden Kars36 Spor Teknik Direktörü Hüsnü Kaçmaz, “Tabi ki Ziraat Türkiye Kupası bütün ligler açısından çok çok önemli. Biz de tabi ilk etapta buna başlarken, bu kadar büyük mesafeler kat edeceğimizi tabi düşünmüyorduk. Ama futbol öyle enteresan bir şeydir ki, yüzde 1’lik şansınız var ise o yüzde 1’lik şansınızı çok iyi değerlendirmek zorundasınız. Biz 4 tane tur geçtik. Tabi Kars tarihinde ilk turu geçmemiş bir şekilde bizim 4 tura gelmemiz, bizim öncelikle sadece kulüp açısından değil, camia olarak, şehir olarak en azından Kars şehrini Türkiye’ye tanıtmış olduk” dedi.

“Süper Lig takımını buraya getirmek gurur verici”

Hüsnü Kaçmaz, “Bu yönetimiyle, halkıyla, taraftarıyla, futbol takımıyla, doğuda bir futbol takımının olduğunu, burada bir şeylerin başarılabileceğini kanıtlamış oldu. Bu da tabi bizim açımızdan gurur kaynağı, bunun içinde önümüzde kupa maçında oynayacağımız Gençlerbirliği tabi ki Türkiye’nin değerli kulüplerinden birisi, onları burada ağırlamak, şehrimize getirmek, Süper Lig takımını buraya getirmek gurur verici, onları da en iyi şekilde burada ağırlayacağız. Çıkacağız sonuçta futbol 3 neticeli bir oyun, biz bu 3 neticeden 1’ini alacağız. Gönül ister ki buradan galip gelelim. Bu turu da geçelim. Gidebildiğimiz en iyi yere kadar gidelim” şeklinde konuştu.

Amatör ligden gelen ve rakiplerini tek tek eleyerek adını Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’inci tura yazdıran Kars36 Spor Türkiye’de stadyumu bulunmayan tek takım unvanını da elinde bulunduruyor. Cezalı olduğu için ilk 3 karşılaşmasını Erzurum’da oynayan Yeşil Beyazlı ekip kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı ilk karşılaşmada rakibi Çatıksu Gençlik Spor 4-0 yenmişti. Kars36 Spor, Spor Toto BAL Ligi 3. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veriyor. 17 puanı bulunan grup lideri Artvin Hopa Spor’u, 14 puanla 6’ıncı sırada takip eden Yeşil Beyazlı ekibin lider ile arasında sadece 3 puan bulunuyor.



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Kars36 Spor hafta sonu da kendi saha ve seyircisi önünde Trabzon Zağnos Spor’u ağırlayacak.