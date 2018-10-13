Karşıyaka’da Sümbül gitti Toros geldi

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da Teknik Direktör Aytekin Sümbül ile yollar ayrılırken, yerine Mesut Toros getirildi. Futbol Şube Başkanı Hakan Çeliker de istifa etti.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka’da Teknik Direktör Aytekin Sümbül ile yollar ayrılırken, yerine Mesut Toros getirildi. Futbol Şube Başkanı Hakan Çeliker de istifa etti.

Bugün sahasında Altındağ Belediyespor’a kaybederek ligin dibine demir atan Karşıyaka’da kötü gidişin faturası Teknik Direktör Aytekin Sümbül’e kesildi. Sümbül’ün görevine son verilirken, yerine Mesut Toros getirildi. Sümbül’ün Karşıyaka’sı 6 haftada 4 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle mücadele etti. Öte yandan alınan kötü sonuçlar sebebiyle Futbol Şube Başkanı Hakan Çeliker de istifa etti.

Çeliker yaptığı açıklamada, "Yönetim olarak bugüne kadar yapılması gerekenleri zamanında ve eksiksiz olarak yaptığımızı düşünmeme rağmen sportif başarı anlamında istediğimizi elde edemedik.Yeni bir ismin daha iyi katkı sağlayabileceği düşüncesi ile futbol şube başkanlığından istifa ediyorum. Anlayışı için tüm Karşıyaka camiasına teşekkür ederim" dedi.

İzmir ekibi ligde 7 hafta geride kalırken 5 puanla son basamakta bulunuyor.