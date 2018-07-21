Karşıyakalı hentbolcular ’Süper Lig’de

Hentbolda önemli başarılara imza atan Karşıyaka Belediyespor, yeni sezonda Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Bu başarının kulüp tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bize bu...

Hentbolda önemli başarılara imza atan Karşıyaka Belediyespor, yeni sezonda Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Bu başarının kulüp tarihinde bir ilk olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bize bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde 2015 yılında kurulan hentbol takımı, henüz 4. sezonunda Süper Lig’e çıkmayı başardı. İlk yılında 2. Lig’de, son iki sezonda da 1. Lig’de mücadele eden Karşıyaka Hentbol A Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 2018-2019 Erkekler Süper Ligi’ne davet edildi. Kulüp tarihinde, hem hentbolda hem de tüm branşlarda ilk olan bu başarı, büyük sevinç ve heyecan oluşturdu.

Sporun başkenti

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızı ‘Sporun Başkenti’ haline getirme hedefiyle, son 4 yılda önemli atılımlar yaptık. Karşıyaka Belediyespor bünyesinde 2014 öncesinde 3 olan branş sayısını 20’ye, lisanslı sporcu sayısını da 80’den 978’e çıkardık. En önemli başarıları elde ettiğimiz branşlardan biri de hentbol oldu. Yakaladıkları başarı ivmesiyle ‘Süper Lig’e çıkan, göğsümüzü kabartan tüm sporcularımızı ve emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Amatör ruhla gelen başarı

Karşıyaka’yı Süper Lig’de en iyi şekilde temsil etmek için çalışacaklarını söyleyen Karşıyaka Belediyespor Hentbol Antrenörü Metin Parlak da, “Geçen sezon 1. Lig’i beşinci sırada tamamladık ve THF tarafından Süper Lig’e davet edildik. Diğer kulüplere kıyasla çok daha küçük bir bütçeyle, kendi imkanlarımız ve sporcularımızla, en önemlisi de amatör ruhla bu noktaya gelmek ciddi bir başarı. Her zaman yanımızda olan Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’a ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Karşıyaka’yı gururlandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.