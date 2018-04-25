SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:21

Karşıyaka’ya kayyum talebine ret

Matematiksel olarak TFF 3. Lig’e düşmesi kesinleşen Karşıyaka’nın eski başkanı Mutlu Altuğ’un genel kurul kararlarının iptali ve genel kurul kararlarının yeni yönetim kurulunca uygulanmasının tedbiren durdurularak kayyum tayin edilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Karşıyaka'ya kayyum talebine ret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Matematiksel olarak TFF 3. Lig’e düşmesi kesinleşen Karşıyaka’nın eski başkanı Mutlu Altuğ’un genel kurul kararlarının iptali ve genel kurul kararlarının yeni yönetim kurulunca uygulanmasının tedbiren durdurularak kayyum tayin edilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Karşıyaka’nın geçmiş dönem başkanı Mutlu Altuğ’un Karşıyaka Spor Kulübü Derneği aleyhine Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı, genel kurul kararlarının iptali ve genel kurul kararlarının yeni yönetim kurulunca uygulanmasının tedbiren durdurularak kayyum tayin edilmesine ilişkin tedbir talebi mahkeme tarafından reddedildi. Talebin usule, yasaya ve dosya kapsamına aykırı bulunduğundan reddedildiği ifade edilirken, Karşıyaka yönetimi ise yaptığı açıklamada, “Karşıyaka Spor Kulübü’nün menfaatlerinden ödün vermeden görevimizin başında olduğumuzu camiamızın bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku