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19 Kasım 2017 Pazar 16:20

Kayapınar’ın kadın basketbolcuları farklı kazandı

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu takımlarından Kayapınar Belediyespor, Batman İl Özel İdarespor’u 67-34’lük sonuçla mağlup etti.Kayapınar Belediyesi Kadın Basketbol Antrenörü Murat Alcan, zirve ve play off hedeflerine her geçen...

Kayapınar'ın kadın basketbolcuları farklı kazandı
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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi A Grubu takımlarından Kayapınar Belediyespor, Batman İl Özel İdarespor’u 67-34’lük sonuçla mağlup etti.

Kayapınar Belediyesi Kadın Basketbol Antrenörü Murat Alcan, zirve ve play off hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını söyledi. Alcan, “Batman İl Özel İdarespor galibiyetiyle ligdeki çıkışımızı sürdürdük. AS Kadirlispor’dan sonra bu galibiyete imza atmamız takıma büyük bir moral sağladı. Ayrıca zirve ve play off hedefimize biraz daha yaklaşmış olduk” dedi.

Gelecek hafta sonu ligin lideri Mersin Toroslar Belediyespor’u konuk edeceklerini belirten Alcan, şöyle dedi:

“Şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimiz olan Mersin temsilcisini kendi sahamızda mağlup edip, hem çıkışımızı sürdürmek hem de hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz”.

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