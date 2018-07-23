SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:43

Kaykaycılar, Milli Takım için kıyasıya yarıştı

Türkiye Kaykay Milli Takımı’na seçilmek isteyen kaykaycılar, 2018 Yılı Sokak Stili Disiplini yarışmasında kıyasıya yarıştı.

Kaykaycılar, Milli Takım için kıyasıya yarıştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türkiye Kaykay Milli Takımı’na seçilmek isteyen kaykaycılar, 2018 Yılı Sokak Stili Disiplini yarışmasında kıyasıya yarıştı.

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay parkında Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Yılı Sokak Stili Disiplini yarışması nefesleri kesti. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Manisa, Kütahya, Kayseri gibi Türkiye’nin her yerinden gelen farklı yaş gruplarındaki kaykacılar kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda sporcular derece almanın yanı sıra Türkiye Kaykay Milli Takımı’na girip, Türk bayrağını olimpiyatlarda dalgalandırmak için ter dökecek. Her ülkeden 2 kategoride erkek ve kadınlar olmak üzere toplam 12 sporcu olimpiyatlara katılacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku