Kayserispor’da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 31. haftasında ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Kısa alanda pas ve çift kale maç yapan futbolcuların hırslı olduğu görüldü.

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