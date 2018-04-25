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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:04

Kayserispor’da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Kayserispor, Süper Lig’in 31. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
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Kayserispor, Süper Lig’in 31. haftasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 31. haftasında ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Kısa alanda pas ve çift kale maç yapan futbolcuların hırslı olduğu görüldü.
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