Kayserispor’da giden ve kalan futbolcular belli oldu

Kayserispor, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılan ve takıma yeni katılan futbolcuların listesini yayınladı.

Kayserispor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-18 futbol sezonunda vermiş olduğumuz mücadele ve sezon sonunda elde ettiğimiz sıralama her ne kadar başarılı kabul edilse de, 2018-19 sezonunun daha zor şartlarda geçeceğini değerlendiren yöneticilerimiz, geçtiğimiz sezon devam ederken ,bu sezonun başlangıcıyla birlikte takımdaki gidecek ve geleceklerle ilgili projesini uygulamaya koymuştur" ifadesinde bulunuldu.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Göreve geldiğimizden önceki döneme ait ve ödeme makbuzlarıyla sabit olan (borcun aslı + faizi + kur farkı + cezası + vs toplam 130/140 Trilyon TL ve bu borcun krediyle kapatılmasıyla birlikte oluşacak yıllık faizler) borcun %1’i nispetinde bile eskiden devredilen kaynak bulunmazken, hala konuşabilmek gerçekten takdire şayandır.

Bu gibi konuları gündeme taşımak ve açıklama yapma zorunda kalmak Başkan ve yönetimimizin tercih ettiği bir yol değildir ve başta Kayserisporumuz olmak üzere kimseye bir faydası yoktur. Aksine takımımıza zarar da verebilir. Kuruluşundan günümüze kadar bu takımda emeği olan herkese minnet duymalıyız. Şahıslar gidici, Kayserispor kalıcıdır. Kişilerin yargılamasını önce kendi vicdanları sonra da tarih yapacaktır ve yapmaktadır.

Yeni sezon başlamadan önce bütün hemşehrilerimizden ricamız şudur ki;

Bir ve beraber olalım, kenetlenelim ve Kayserisporumuzu layık olduğu yere taşıyalım.

Bizler yönetim olarak 1,5 yılda 3 kez genel kurula gittik. Koltuğa sarılmayacağımızı, aday çıkmaması durumunda ise bırakıp kaçmayacağımızı ilan ettik ve öyle de yaptık. Bunu yaptığımız, şeffaf olduğumuz ve spor otoritelerince de kabul edildiği üzere takımı iyi yönettiğimiz için hem sportif açıdan başarılı olduk hem de taraftarımızla bütünleştik. Bizim bilmediğimiz veya yetişemediğimiz eksiklerimiz varsa onları da önümüzdeki dönemde tamamlama ve hedefimize hızla ilerleme niyetindeyiz.

Büyük taraftarımız, spor camiası ve ilgilenen hemşerilerimizin bildiği üzere, takımımızın başına Ertuğrul Sağlam’ı getirdikten sonra transfer çalışmaları hızlandırılmış ve bugün itibariyle aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bir kadro yapışı oluşturulmuştur."

Sonrasında takımdan ayrılan ve yeni transfer edilen isimlerin listesi şu şekilde duyuruldu:

1- Güray Vural (karşılıklı rıza)

2- Ryan Mendes (opsiyon kullandı)

3- Geoffrey Bia (karşılıklı rıza )

4- William De Amorim (kiralıktı)

Gelen kanat oyuncusu Bilal Başakçıoğlu

Giden orta saha oyuncuları:

1- Dejan Meleg (satış)

2- Stephane badji (kiralıktı)

Genel Orta saha oyuncuları:

1- Hüseyin Acar

2- Bernand Mensah (kiralık)

Giden Forvet

1- Nicola Staonoviç (kiralıktı)

Giden defans oyuncusu :

1- Erkan Kaş (karşılıklı imza)

Gelen defans oyuncusu:

1- Sakıb Aytaç

2- Oğuzhan Berber

Mevcut takım listesi:

1- Kaleciler: Silviu Lung, Muammer Yıldırım, Vedat Karakuş.

2- Defans: Tıago Lopez, Oğuzhan Berber, Kana-Bıyık, Levent Günen, Oleksandır Kucher, Atilla Turan, Sakıb Aytaç, Crıstıan Sapunaru.

3- Orta Saha: Bernard Mensah, Fernando Boldrın, Şamil Çinaz, Gonzalo Espınoza, H.Hüseyin Acar

4- Kanat: Deniz Türüç, Bilal Başaçıkoğlu, Sılvestre Varela, Erdal Öztürk.

5- Forvet: Artem Kravets, Umut Bulut, Asamoah Gyan.