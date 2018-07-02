Kayserispor’da sezon hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde devam ederken Kulüp Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada, "İnşallah bu yıl geçtiğimiz yıldan daha olumlu futbol oynayan, daha...

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde devam ederken Kulüp Başkanı Erol Bedir yaptığı açıklamada, "İnşallah bu yıl geçtiğimiz yıldan daha olumlu futbol oynayan, daha iyi sonuçlar alan bir takım izleriz hep birlikte" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sezon hazırlıklarına başlayan ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde hazırlıklara devam eden sarı-kırmızılılar, Erzurum kampı öncesi eksik oyuncularla çalışmalara devam ediyor. Teknik Direktör Sağlam yönetimindeki sarı-kırmızılı futbolcular kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürürken, Kulüp Başkanı Erol Bedir de çalışmaları yakından takip ediyor. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Bedir, eksiklere rağmen hocanın altyapıdan takviyelerle sıkı bir şekilde çalışmaları sürdürdüğünü belirterek önümüzdeki günlerde bir transferi daha açıklayacaklarını söyledi.

Geçen yıla oranla daha iyi futbol oynayan ve sonuç alan bir takım izlemek istediklerini kaydeden Başkan Bedir, "Mayıs’ın sonunda ligler bittiğinde hem oyuncular hem bizler 1-2 ay rahat nefes alırız, dinleniriz, işimize gücümüze bakarız diye düşünmüştük. Fakat bir aydır takımın hazırlanması, eksiklerin tamamlanması derken geçtiğimiz Cuma günü top başı yaptık. Epeyce eksiğimiz var tabii, yerli yabancı milli takım oyuncuları birer hafta izinli, özel izinli olanlar sayılırsa 10 eksikle şuanda hoca altyapıdan takviyelerle sıkı bir şekilde antrenmanları devam ettiriyor. Bildiğiniz gibi şuana kadar 3 transferi resmen hazırladık. Bir transferi de zannediyorum yarın açıklayabiliriz. İyi bir takımımız, başarılı bir takımımız zaten vardı. İkinci yarıdaki bazı rehavetlerden kaynaklı düşüşü gözardı edersek iskelet kadromuzu bütün Türkiye zaten beğeniyordu. Bunlardan fazla kayıp yaşamadan gidenlerin yerine hem sayısal anlamda hem de bölgelere alternatif olarak dört transferimizi şuanda yaptık, bir transferimizi de zaman içerisinde yapacağız. Bu arada ihtiyaç olursa, hocamız isterse veya gitmesini istemediğimiz halde giden olursa onların yerine en az onların kalitesinde oyuncular transfer edeceğiz. İnşallah bu yıl geçtiğimiz yıldan daha olumlu futbol oynayan, daha iyi sonuçlar alan bir takım izleriz hep birlikte" dedi.

"Hocamız ile bizim hedeflerimiz arasında bir fark yok"

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile kulübün hedefleri arasında bir fark olmadığını, 12 sezonun 9’unda Avrupa oynayan bir hocayı tercih ettiklerin altını çizen Başkan Bedir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ertuğrul hocayı Kayseri’ye daha çabuk uyum sağlar, hedeflerimizle örtüşür diye transfer ettik. Çünkü bizim yukarılarda hedeflerimiz var. Ertuğrul hoca da 12 sezonun 9’unu Avrupa Kupası oynayarak geçirmiş, bir sene lig şampiyonu olmuş, İstanbul’daki takımları çalıştırmış. Dolayısıyla bizim hedeflerimizle Ertuğrul Hoca’nın hedefleri arasında bir fark yok. Motivasyon, başarı anlamında aç bir hoca."

Kayserispor, 9 Temmuz tarihine kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek ve bu tarihte kamp için Erzurum’a gidecek.