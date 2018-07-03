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03 Temmuz 2018 Salı 18:43

Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Kayserispor, yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Kayserispor, yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışması ile devam antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.
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