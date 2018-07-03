Kayserispor, yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ve kısa alanda pas çalışması ile devam antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.
Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kayserispor, yaptığı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.