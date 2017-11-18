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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:38

Kazdağları İda Ultra Maratonu’na hazırlanıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen 93 kilometrelik Türkiye’nin ilk ve tek kış ultra maratonu olma özelliğine sahip İda Ultra 2-3 Aralık tarihlerinde Kazdağları’nda koşulacak.İda Ultra, 35 K Run Zeus ve 15 K Köy Koşusu adlı üç...

Kazdağları İda Ultra Maratonu'na hazırlanıyor
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen 93 kilometrelik Türkiye’nin ilk ve tek kış ultra maratonu olma özelliğine sahip İda Ultra 2-3 Aralık tarihlerinde Kazdağları’nda koşulacak.

İda Ultra, 35 K Run Zeus ve 15 K Köy Koşusu adlı üç parkurda koşulacak ultra maratona geçen yıl 6 ülkeden 230 sporcu katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İda maratona ilginin daha büyük olması bekleniyor. 93, 35 ve 15 kilometrelik parkurlarda koşulacak koşu her seviyede maraton koşucularına ev sahipliği yapan tek kış ultra maratonu olarak dikkatleri çekiyor.

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