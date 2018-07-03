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03 Temmuz 2018 Salı 11:22

Kazım Bozan: "Adana Demirspor için her türlü fedakarlığı yaparım"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Kazım Bozan, Adana Demirspor’un daha iyi ve daha güçlü yönetilmesi konusunda gerekeni yaptığını belirterek, sonraki süreçlerde de şahsına ne görev verilirse yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Kazım Bozan: 'Adana Demirspor için her türlü fedakarlığı yaparım'
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Kazım Bozan, Adana Demirspor’un daha iyi ve daha güçlü yönetilmesi konusunda gerekeni yaptığını belirterek, sonraki süreçlerde de şahsına ne görev verilirse yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da yarın yapılacak kongre öncesi kulüp başkanı Kazım Bozan, yazılı bir açıklama yaptı. Kongre sürecinden bu yana çok ciddi şekilde küfür ve hakaretlere maruz kaldığını, hiçbir Adana Demirspor taraftarından şikayetçi olmadığının altını çizen Bozan, "Büyük Adana Demirspor taraftarı ve camiasının daha iyi olması için yapamayacağım hiçbir şeyin olmadığını yarın oluşacak yönetim kurulundan sonra herkes çok daha iyi anlayacaktır. Adana Demirspor’umuz daha iyi ve daha güçlü yönetilmesi konusunda ben gerekeni yaptım. Bundan sonraki süreçlerde yönetimde olurum veya olmam şahsıma ne görev verilirse yapmaya da hazırım" ifadelerini kullandı.

Bozan, sosyal medyada şahsına edilen küfürleri ailesinin üzüntüyle öğrendiğini, Adana Demirspor taraftarlarına hakkını helal ettiğini kaydetti.

4 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilecek olan kongrenin, mavi-lacivertli camia için bir milat olacağını belirten Bozan, tüm kongre üyelerini kongreye davet etti.
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