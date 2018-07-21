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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:26

Kırkpınar ağası Seyfettin Selim ağalık bedelinin tamamını ödedi

Bu yıl 658. Kırkpınar ağalık ihalesini kazanan iki altın kemerli ağa iş adamı Seyfettin Selim, ağalık bedeli olan 722 bin TL’nin tamamını ödedi.658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreş ağalığı ihalesini iki altın...

Kırkpınar ağası Seyfettin Selim ağalık bedelinin tamamını ödedi
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Bu yıl 658. Kırkpınar ağalık ihalesini kazanan iki altın kemerli ağa iş adamı Seyfettin Selim, ağalık bedeli olan 722 bin TL’nin tamamını ödedi.

658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreş ağalığı ihalesini iki altın kemerli Seyfettin Selim kazandı. Bu yıl yaşanan ’ağalık krizi’ nedeniyle Edirne Belediyesi’nin ağalık ihalesine katılım şartlarını değiştirmesi sonrası, geçtiğimiz yıllarda fazla kişilerin katıldığı ihaleye bu yıl sadece Seyfettin Selim katıldı. Edirne Belediyesi bu yıl ihaleye katılmak için alınması gereken 5 bin TL’lik dosya ücretini 25 bin TL’ye ağalığı kazanan kişinin ağalık bedelini üç ayda ödeme planını da 15 güne çekmesi şartlarını koydu.

Ağa paranın tamamını bir kalemde yatırdı

Seyfettin Selim, ihalede 722 bin TL pey sürerek, ‘ağalık koçunu’ satın aldı ve 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin güreş ağası oldu. Selim, Kırkpınar’da 10’uncu kez güreş ağalığı yapacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 10. kez güreş ağalığı unvanını alarak, tarihi geçen Selim, dün itibariyle ağalık bedeli olan 722 bin liranın tamamını Edirne Belediyesi’ne ödedi.

Geçen yıl ağalık krizi yaşanmıştı

Geçen yıl ağalığı 1 milyon 522 bin TL bedelle kazanan Ahmet Çetin’in ağalık bedelinin tamamını belirtilen sürede ödememesi üzerine ihale yenilenmiş, haziran ayında yeni ihalede Seyfettin Selim, 222 bin TL’ye yeni ağa seçilmişti.
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