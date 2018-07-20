Kırkpınar eski hakemi Salih Aşçı’dan Güreş Federasyonu Başkanı Aydın’a tam destek

657. Tarihi Kırkpınar Güreşlerine bu sene hakem hataları damga vurdu. Her kesimden tepkilerin geldiği güreşlerde bir tepki de eski Kırkpınar Hakemi Salih Aşçı’dan geldi.

Recep Kara, Ali Gürbüz maçında özellikle saha hakeminin kararını, kule hakemlerinin defalarca izlemesine rağmen 20 dakika sonra karar vermeleri hem güreşçiler hem de seyirciler tarafından protesto edilmişti. Güreşleri izleyen Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın kararın açıklanmasından hemen sonra, maçı yöneten hakem ile birlikte o güreşi takip eden kule hakemini görevden el çektirmişti. Daha sonra Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz maçında da hatalı karar verip Ali Gürbüz’ün kazandığı halde, yenilmesiyle sonuçlanan güreşten sonra bu işin bu hakemlerle yürümeyeceğine inanan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 657. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin bitimiyle birlikte açıklama yaparak hakem heyetinin görevine son verdiğini açıklamıştı. Her kesimden destek alan bu karardan sonra uzun yıllar Kırkpınar’da güreşen ve daha sonrasında yine Kırkpınar’da saha içi hakemliği de yapan bu sene geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle görev alamayan hakemlik yapamayan Salih Aşçı’dan tam destek geldi.

Salih Aşçı yaptığı açıklamada; “ Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ı bu kararından dolayı tebrik ediyorum. Nasıl ki; güreşçi hata yaptığı zaman veya kurallara aykırı davrandığı zaman ceza alıyorsa, hakemler de almalı Ama bugüne kadar bu böyle olmadı. Kırkpınar’a yakışmayan çok kararlar gördük. Ancak bu karardan sonra hakemlerin karar vermede daha adil davranacaklarını düşünüyorum. Saha içinde maçı yöneten hakem neden kule hakeminden izin ister anlamak mümkün değil?... Ben de uzun yıllar güreş yaptım Hakkım yendi, lehimize de kararlar mutlaka verildi amam bu son derece yanlış. Yağlı güreşin olimpiyatları Kırkpınar’dır. Sporcu bir sene kendini buraya hazırlıyor. Hakemin yanlış kararından dolayı yenilmemeli. Saha içinde güreşi yöneten hakem dirayetli olmalı, kendi kararı kendi vermeli. Kuleye asla bırakmamalı. Federasyon Başkanı Musa Aydın’a çok doğru bir karar aldı” diyerek destek verdi.

Tartışmalı kararlar devam ettirilmeli

Hakemler Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki tartışmalı güreşi defalarca izlediğini ve karar vermekte zorlandıklarına dikkat çeken Aşçı; “Madem karar vermekte zorlanıyorsunuz o zaman maçı devam ettirin. Karar çok komik, Recep Kara’yı maçı yöneten hakem arkadaşımız tamam demediği için yenik saydılar. Aslında güreşi Recep kazanmıştı. Yağlı da bundan başka yeniş olmaz. Yine tartışmalı ikinci güreşte ise büyük talihsizlik ki; Ali Gürbüz ile Şaban Yılmaz arasında yaşındı. Hakemler karar vermeden eyvah dedim. Bu kez de Ali Gürbüz’e verseler yanlış anlaşılacak diye Şaban Yılmaz’a verirler dedim ve aynın öyle de oldu. Kule tekrar görüntüleri izledi ve Ali Gürbüz’ü yenik ilan ettiler. Aslında burada da Ali galip gelmeliydi. Yani hakemler kantarın dozunu kaçırdılar. Verdikleri ve vermedikleri kararlarla hakem arkadaşlarımız kendi sonlarını kendileri hazırladılar. Burada hakem camiasına karşı dik duruş sergilemek hiç de kolay değil... Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın radikal kararı çok yerinde ama bunu kaç federasyon başkanı yapar. Musa Aydın’ın bu medeni cesaretinden dolayı kutluyorum” dedi.

Salih Aşçı kimdir?

Aslen Amasya, Taşovalı olan Aşçı; 1995 yılına kadar güreş camiasından hiç kopmadı. Er meydanından siyaset meydanına geçen Salih Aşçı 1971 yılında serbest güreşte Türkiye şampiyonu oldu. Aynı yıl Kırkpınar Güreşleri’nde büyük ortada dereceye giren milli sporcu Salih Aşçı, 1995 ve 2004 yerel seçimlerinde Amasya Çaydibi Belediye Başkanı seçildi. Belediye Başkanlığı sonrasında tekrar hakem olarak er meydanına döndü. Bu sene geçirdiği rahatsızlığı sebebiyle görev alamadı. Salih Aşçıyı yaşadığı Taşova’nın Çaydibi beldesinde ziyaret ettik. Ziyarete Taşova eski Belediye Başkanı Özgür Özdemir ile Şair Kasım Alper Özdemir’de eşlik etti.