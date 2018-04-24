Kırkpınar’a ‘erken seçim’ takvimi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl 2-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin, erken seçim takvimi nedeniyle bir hafta sonrasına ertelenmesini düşündüklerini söyledi.

Edirne Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl 657’incisi yapılması planlanan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan dev yağlı güreş organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin, geçen yıl açıklanan 2-8 Temmuz 2018 tarihlerinin, erken seçimler nedeniyle bir hafta sonrasına alınabileceğini belirtti.

“Bir hafta ertelemeyi değerlendiriyoruz”

Gürkan, Kırkpınar tarihi ile ilgili alacakları kararın tüm Türkiye genelinde yapılacak olan güreş müsabakalarını da yakından ilgilendirdiğini belirterek, “2016’da darbe girişimine denk geldi, 2017’de 15 Temmuz anma etkinliklerine denk geldi. Bu yıl da 15 Temmuz anma etkinliklerine denk gelmesin diye bir hafta öne çektik. 2-8 Temmuz 2018 tarihleri arasına çekildi. Bu sefer de erken seçime denk geldi. Sabah Güreş Federasyonu Başkanı ile görüştüm. Akşam üzeri bir daha bir görüşme yapacağız. Bir hafta ertelemeyi değerlendiriyoruz. Henüz kesin karar vermedik. Tabi buna bu hafta içinde karar vermemiz gerekiyor. Sadece gelecekler değil, bizler de gelecek misafirler için, davetiyeler için, biletler için bir süre angajmanlara giriyoruz. Dolayısıyla bir hafta ertelersek 9-15 Temmuz tarihleri arasına denk gelecek yine son gün 15 Temmuz’a denk gelecek ama 2 hafta ertelemek mümkün değil, bu yıl sıcaklar çok da erken bastırdı. Bugün en geç yarın kararı verip açıklayacağız” dedi.