Kırşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını aldı

Ahi Stadında, Devrek Belediyespor’u yendikten sonra BAL’da şampiyon olan ve Nevşehirspor’u 3. lige yükselme play-off müsabakasında yenen Kırşehir Belediyespor’a şampiyonluk kupası Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez tarafından verildi.

Sabah saatlerinden itibaren Cacabey Meydanında toplanan yüzlerce taraftar konfeti ve yeşil-beyaz bayraklarla şampiyonluk kutlamasına katıldı.

Kırşehir Belediyespor’un takım otobüsünün Cacabey Meydanı’na gelmesiyle birlikte meşale yakan taraftarlar, "şampiyon kırşehir" sloganları ile takımı karşıladı.

"Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kupa Kırşehir’in"

3. Lige yükselen Kırşehir Beldiyespor’un şampiyon olmasında Kırşehirlilerin emeği olduğunu anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kupada Kırşehirlilerin emeği var. En başta bize güvenen Kırşehirlilerin emeği var. 2017 yılı başında milletvekilleri ve Vali ile bir araya geldik. Kırşehir Belediyespor’u kurma kararı aldık. Güzel bir kadro oluşturduk. Arkadaşlarıma daima; hedef şampiyonluk ama bizim birinci hedefimiz takımla Kırşehirlileri kucaklaştırmak. Yani şehrimizde bir sinerji oluşturmak. Her görüş ve her kesimden insanların benim takımım diyebileceği bir duruşu olan takım oluşturmak. Rakiplerimiz bile zaman zaman Veli Şahin ile bir araya geldiğimizde söyledi. Rakiplerimiz bize; ’siz gerçekten bir futbol kulübüsünüz bir duruşunuz var. Bütün kulüplere örnek olacak’ dediler" diye konuştu.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin konuşmasının ardından Kırşehir Belediyespor futbolcuları sahneye davet edildi. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez’in ’elim uğurludur inşallah yeni kupalar da’ veririz temennisi ile şampiyonluk kupası havai fişek gösterisi eşliğinde kaldırıldı.