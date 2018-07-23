SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:58

Kırşehirli sporcu Judoda Türkiye ikincisi oldu

Kırşehirli 12 yaşındaki Mustafa Dalgalı, İzmir’de yapılan minikler Türkiye şampiyonasında Türkiye 2’ncisi oldu.Dünya 3.’sü avrupa 2.’si Furkan Göltaş ile çalışan Mustafa Dalgalı, Türkiye 2’ncisi olduktan sonra günde yaptığı...

Kırşehirli sporcu Judoda Türkiye ikincisi oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kırşehirli 12 yaşındaki Mustafa Dalgalı, İzmir’de yapılan minikler Türkiye şampiyonasında Türkiye 2’ncisi oldu.

Dünya 3.’sü avrupa 2.’si Furkan Göltaş ile çalışan Mustafa Dalgalı, Türkiye 2’ncisi olduktan sonra günde yaptığı çift antrenmanla Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor. Ailesinin teşvikiyle müsabakalara hazırlanmaya başladığını ifade eden Dalgalı, "Ailem teşvik etti Türkiye 2’ncisi oldum. Finale kadar çıktım. Altın madalya hedefimdi ama gümüş madalya aldım. Bir sonraki müsabakada altın madalya almayı hedefliyorum. Judoya başlarken her sporcu kendine bir hedef koysun. Ben, judo müsabakalarını izlerken hep heyecanlı oluyordum. Ailemde bunu gördü. Beni teşvik etmeleri sonrası Türkiye Şampiyonasına katıldım. Hedefimde Balkan şampiyonluğu var. Eğitimde başarılı olduğu gibi Kırşehir sporda da başarılı Avrupa şampiyonu olan bir antrenör ile çalışmaktayım" dedi.

Eski milli takım sporcusu Göltaş ise, "8 yıldır antrenörlük yapıyorum. Milli takım sporcusu olduğumuzdan Bakanlığımız bizlere bu imkanı verdi. Kendi başarılarımızı yetiştirdiğimiz sporculara aktarıyoruz. 6-13 yaş guruplarına kadar çeşitli kategorilerde antrenmanlarımız var. Müsabık, orta seviye ve başlangıç gruplarımız var. Mustafa Dalgalı 55 kiloda Türkiye 2’ncisi oldu. 2 sporcumuz da 3’üncülük maçını vererek Türkiye 5’incisi oldular. Belediye ve İl Müdürlüğü destekli çocuklarımızı bu seviyeye kadar getirdik. Yunanistan’da yapılacak minikler Balkan şampiyonasına katılmaya hak kazandık" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku