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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:26

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı’na Amerikan Kolej’li iki öğrenci seçildi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na bağlı Amerikan Kolej’i 12. sınıf öğrencilerinden Zeynep Süngü ve 11. sınıf öğrencisi Besre İzam, KKTC Futbol Kadın Takımı’na seçildi.

KKTC Kadın Milli Futbol Takımı'na Amerikan Kolej'li iki öğrenci seçildi
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na bağlı Amerikan Kolej’i 12. sınıf öğrencilerinden Zeynep Süngü ve 11. sınıf öğrencisi Besre İzam, KKTC Futbol Kadın Takımı’na seçildi.

Zeynep Süngü ve Besre İzam, KKTC Kadın Milli Futbol Takımı ile ilk antrenmanını yaptı. 10 Kasım’da Sapmi Kadın Milli Takımı ile özel bir maça çıkacak olan öğrencilerin, heyecanlı oldukları gözlemlendi. Öğrenciler ilk maçlarını KKTC ile Sapmi Kadın Milli Takımları arasında, 10 Kasım 2018’de Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynayacak ve karşılaşma 18.00’de başlayacak.

Zeynep Sengü: “Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim”

Amerikan Kolej’i 12 G sınıfı öğrencisi Zeynep Süngü, yaptığı açıklamada, “Ada’da ilk kez kurulan KKTC Kadın Milli Futbol Takımı’na seçildiğim içim çok mutluyum ve gururluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. İlkokuldan beri basketbol ve atletizm takımlarında yer aldım. Öğretmenlerimin de desteğiyle disiplinli ve programlı çalışmayı öğrendim, şimdi takımdayım. Bu dönemde ailemin desteğini hep hissettim. Aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Besre İzam: “Alanımda başarılı işlere imza atacağım”

Amerikan Kolej’i 11 A sınıfı öğrenci Besre İzam ise heyecanlı, mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Ülkemi çok iyi temsil edip, alanımda başarılı işlere imza atacağım” dedi.

İzam, ilkokuldan beri okulun basketbol ve atletizm branşlarında yapılan müsabakalara katılırken, beden eğitimi öğretmenleri tarafından yetenekleri fark edilerek, iki yıl önce futbola başladı. Zamanla futbolda da yetenekli olan öğrenci, milli takıma seçildi.

Sermin Mayın: “Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz”

Amerikan Kolej’i Müdürü Sermin Mayın da okulda olduğu kadar spor alanında da başarılı olan öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyerek, “Öğrencilerimizin futbolda büyük başarılara imza atacağı inancındayım. Uzun yıllardan sonra ilk kez ülkemizde bir Futbol Kadın Milli Takımı kurulması ve öğrencilerimizin seçilmesi bizleri gururlandırdı” açıklamasında bulundu.

Tüm futbolcuları ve öğrencilerini tebrik eden Mayın, başarılarının devam edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.
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