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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:19

Kocaelispor’un eski oyuncusu Hayri Kara hayatını kaybetti

Kocaelispor’un eski futbolcularından olan 74 yaşındaki Hayri Kara, Kocaeli’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Kocaelispor'un eski oyuncusu Hayri Kara hayatını kaybetti
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Kocaelispor’un eski futbolcularından olan 74 yaşındaki Hayri Kara, Kocaeli’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Kocaelispor’un eski futbolcularından ve aynı zamanda yerel bir gazetede köşe yazarlığı görevini yürüten Hayri Kara, dün akşam saatlerinde Kocaeli’deki evinde fenalaştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenen Kara’nın kısa bir süre önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Hastane morguna kaldırılan Kara’nın cenazesi bugün Fevziye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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