SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:38

Konyasporlu 2 taraftara gözaltı

Bursaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan müsabakada tribünlerde taşkınlık yapan konuk ekibin 2 taraftarı gözaltına alındı.Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Maçın başlarında rakip...

Konyasporlu 2 taraftara gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan müsabakada tribünlerde taşkınlık yapan konuk ekibin 2 taraftarı gözaltına alındı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Maçın başlarında rakip takımın tribünlerinde ses bombası patlatıldı. Maç sırasında meşale yakılması üzerine polis ekipleri, harekete geçti. 2 Konyasporlu taraftar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karşılaşmanın devre arasında ise misafir tribününde küçük bir grup arasında gerilim yaşanırken, emniyet güçleri tribünün içerisine girerek tansiyonun yükselmesini engelledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku