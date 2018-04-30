Bursaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan müsabakada tribünlerde taşkınlık yapan konuk ekibin 2 taraftarı gözaltına alındı.Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Maçın başlarında rakip takımın tribünlerinde ses bombası patlatıldı. Maç sırasında meşale yakılması üzerine polis ekipleri, harekete geçti. 2 Konyasporlu taraftar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karşılaşmanın devre arasında ise misafir tribününde küçük bir grup arasında gerilim yaşanırken, emniyet güçleri tribünün içerisine girerek tansiyonun yükselmesini engelledi.
Konyasporlu 2 taraftara gözaltı
Bursaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan müsabakada tribünlerde taşkınlık yapan konuk ekibin 2 taraftarı gözaltına alındı.Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Bursaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Maçın başlarında rakip...