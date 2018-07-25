Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Polonyalı milli oyuncu Jacup Kosecki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.28 yaşındaki orta saha oyuncusu Jakup Kosecki, geçtiğimiz sezon Polonya Ligi takımlarından lsk Wrocaw formasıyla 28 maçta görev aldı. Profesyonel kariyerine 2009 yılında Legia Warszawa Kulübü’nde başlayan Kosecki, Polonya’nın efsane oyuncusu Roman Kosecki’nin de oğlu olduğu belirtildi.
Kosecki Adana Demirspor’da
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Polonyalı milli oyuncu Jacup Kosecki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.28 yaşındaki orta saha oyuncusu Jakup Kosecki, geçtiğimiz sezon Polonya Ligi takımlarından lsk Wrocaw formasıyla 28 maçta görev...