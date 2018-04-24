Kritik derbinin bilet fiyatları açıklandı

Kritik derbinin bilet fiyatları ise şöyle:

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbinin bilet fiyatları belli oldu. 29 Nisan Pazar günü saat 19.00’da TT Stadyumu’nda oynanacak dev derbinin biletleri yarın GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa çıkacak. 26 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de sadece GS Logolu Passolig kartlarına, 28 Nisan Cumartesi saat 19.00’dan sonra Beşiktaş Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacak.

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