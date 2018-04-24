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24 Nisan 2018 Salı 13:28

Kritik derbinin bilet fiyatları açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları açıklandı.

Kritik derbinin bilet fiyatları açıklandı
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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları açıklandı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik derbinin bilet fiyatları belli oldu. 29 Nisan Pazar günü saat 19.00’da TT Stadyumu’nda oynanacak dev derbinin biletleri yarın GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli satışa çıkacak. 26 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de sadece GS Logolu Passolig kartlarına, 28 Nisan Cumartesi saat 19.00’dan sonra Beşiktaş Passolig kartı dışında tüm Passolig kartlara satış yapılacak.

Kritik derbinin bilet fiyatları ise şöyle:

KATEGORİ 1: 1,000 TL

KATEGORİ 2: 900 TL

KATEGORİ 3: 750 TL

KATEGORİ 4: 750 TL

KATEGORİ 5: 600 TL

KATEGORİ 6: 450 TL

KATEGORİ 7: 350 TL

KATEGORİ 8: 250 TL

KATEGORİ 9: 200 TL

KATEGORİ 10: 125 TL

KATEGORİ 11: 100 TL

KATEGORİ 12 (MİSAFİR): 125 TL
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