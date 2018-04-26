Kros yarışları nefes kesti

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri, Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen kros yarışlarıyla devam etti. 163 takım dereceye girebilmek için mücadele etti.Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri, cimnastik, hentbol ve voleybol müsabakalarının...

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri, Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen kros yarışlarıyla devam etti. 163 takım dereceye girebilmek için mücadele etti.

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri, cimnastik, hentbol ve voleybol müsabakalarının ardından nefes kesen kros yarışlarıyla devam etti. Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleşen yarışlarda 8 kategoride toplam 163 takım yarıştı. Ferdi katılımın da olduğu kros yarışlarında sporcular, bin, bin 100, bin 200, bin 500 ve 2 bin metrelik parkurda, dereceye girebilmek için ter döktü. Büyük heyecanın yaşandığı kros yarışlarının Minik Kızlar Ferdi kategorisine, Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu damga vurdu. Aynı okuldan Duru Atsüren birinci, Nisanur Çakır ikinci, Ceren Argun üçüncü, Yağmur Tüfek de dördüncü oldu. Minik Kızlar kategorisinde de Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu A Takımı birinci, B Takımı ikinci, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu üçüncü, Ali Karasu İlkokulu B Takımı da dördüncü oldu.

Minik Erkekler Ferdi kategorisinde Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu’ndan Baran İzdaş birinci, aynı okuldan Eren Bozdağ ikinci oldu. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu’ndan Emir Avcı üçüncülük kürsüsüne çıkarken, Gökçeköy İlkokulu’ndan Fırat Tunç Yıldırım da dördüncü olmaya hak kazandı.

Minik Erkekler kategorisinin takım sıralaması da şu okullardan oluştu: Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu A Takımı birinci, Doğanköy İlkokulu ikinci, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan İlkokulu üçüncü, Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu B Takımı dördüncü.

Küçük Kızlar Ferdi kategorisinde Vahide Aktuğ Ortaokulu’ndan Çiğdem Görücü birinci, Özel Marmara Akcan Okulu’ndan Nehir Erdoğan ikinci, Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu’ndan Serpil Erkeker üçüncü, Koç Ortaokulu’ndan Aslı Zeynep Kılıç da dördüncü oldu.

Aynı kategoride mücadele eden takımların sıralaması da birinci Vahide Aktuğ Ortaokulu, ikinci Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu, üçüncü Sadettin Türkün Ortaokulu, dördüncü de Doğanköy Ortaokulu şeklinde oldu.

Küçük Erkekler Ferdi kategorisinde Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlkler Çelikcan Ortaokulu’ndan Muhammet Özgür tüm rakiplerini geçerek birinci oldu. Koç Ortaokulu’ndan Kerem Dede ikinci, Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlkler Çelikcan Ortaokulu’ndan Cihan Çakır üçüncü, Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu’ndan Yiğit Yirmibeş de dördüncü sırada yer aldı.

Aynı kategoride mücadele eden takımların sıralaması da şöyle oluştu: Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlkler Çelikcan Ortaokulu birinci, Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu ikinci, Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu üçüncü, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu dördüncü.

Yıldız Kızlar Ferdi kategorisinde İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’ndan Nisanur Saygı birinci oldu. Hasanağa Ortaokulu’ndan Rana Göksan ikinci sırada yer alırken, Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu’ndan Seda Nişancı üçüncü, aynı okuldan Yağmur Aşan da dördüncü olmaya hak kazandı.

Yıldız Kızlar Takım kategorisinde Doğanköy Ortaokulu şampiyon oldu. Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu ikinci, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu üçüncü, Hasanağa Ortaokulu da dördüncü sırada yer aldı.

Yıldız Erkekler Ferdi sıralaması da şu isimlerden oluştu: İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’ndan Yavuzhan Kara birinci, Kayapa Ortaokulu’ndan Abdulkadir Ferik ikinci, İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu’ndan Ahmet Baran Kaya üçüncü, Kayapa Ortaokulu’ndan Eren Yavaş dördüncü.

Yıldız Erkekler Takım kategorisinde parkuru en kısa sürede tamamlayan İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıktı. Işıktepe Rüveyde Dörtçelik Ortaokulu ikinci, Kayapa Ortaokulu A Takımı üçüncü, Koç Ortaokulu da dördüncü sırada yer aldı.

Genç Kızlar Ferdi kategorisinde de büyük heyecan yaşandı. İslam Uyar MTAL’den Sudenur Bayrak birinci olurken, Ahmet Çelebi MTAL’den Sinem Seymen ikinci, Feriha Uyar MTAL’den Hatice Aksoy üçüncü, İslam Uyar MTAL’den İrem Aygür dördüncü olmaya hak kazandı.

Genç Kızlar Takım kategorisinde şampiyon, İslam Uyar MTAL oldu. Mehmet Kemal Coşkunöz MTAL A Takımı ikinci, Feriha Uyar MTAL A Takımı üçüncü, Mehmet Kemal Coşkunöz MTAL B Takımı da dördüncü oldu.

Kros yarışlarının Genç Erkekler kategorisi nefes kesti. Ferdi de Rasim Özden Ören AİHL’den Ömer Marashi tüm rakiplerini geçerek şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Şahinler Anadolu Lisesi A Takımı’ndan İsmet Argün ikinci, B Takımı’ndan Batuhan Atasoy üçüncü olurken, Mehmet Kemal Coşkunöz MTAL’den Ahmet Can Kesim de dördüncü olmaya hak kazandı.

Aynı kategorinin takım sıralaması da şu okullardan oluştu: Mehmet Kemal Coşkunöz MTAL birinci, Şahinler Anadolu Lisesi B Takımı ikinci, Nilüfer Nur Hayati Kurtcan MTAL üçüncü, Şahinler Anadolu Lisesi A Takımı dördüncü.

Büyük coşkunun yaşandığı kros yarışları, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalyalarını, öğretmenler verdi.