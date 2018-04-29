Milli Taekwondocu Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Taekwondo Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi temsil eden tek sporcu olan Kübra Dağlı, 3 madalya birden kazandı. Kübra Dağlı, Bireysel Poomsae 18-30 yaş ve Yüksek Kırış kategorilerinde Dünya şampiyonu oldu. Genç sporcu Serbest Stil Bireysel Poomsae kategorisinde ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Kübra Dağlı Dünya şampiyonu
Milli Taekwondocu Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Taekwondo Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi temsil eden tek sporcu olan Kübra Dağlı, 3 madalya birden...