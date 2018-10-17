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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:43

Kübra Dağlı: “Güney Kore’den sonra taekwondoda en başarılı ikinci ülkeyiz”

Red Bull Uçan Tekme kapsamında birçok şehirde etkinliğe katılan dünya şampiyonu taekwondocu Kübra Dağlı, Türkiye’de taekwondoya olan ilginin her geçen yıl arttığını ve Güney Kore’den sonra en başarılı ikinci ülke olduğunu söyledi.Taekwondo...

Kübra Dağlı: 'Güney Kore'den sonra taekwondoda en başarılı ikinci ülkeyiz”
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Red Bull Uçan Tekme kapsamında birçok şehirde etkinliğe katılan dünya şampiyonu taekwondocu Kübra Dağlı, Türkiye’de taekwondoya olan ilginin her geçen yıl arttığını ve Güney Kore’den sonra en başarılı ikinci ülke olduğunu söyledi.

Taekwondo Poomsae’de dünya şampiyonu sporcu Kübra Dağlı, Red Bull Uçan Tekme etkinliği kapsamında Türkiye’de Extreme Taekwondo’nun mucidi Shin Min Cheol ile bir araya geldi. Eskiden taekwondoda klasmana girecek sporcu olmadığını belirten Kübra Dağlı, "Şu an ise Güney Kore’den sonra bu sporda en başarılı ikinci ülkeyiz. Bu gerçekten çok büyük bir başarı’’ dedi. Dağlı, ayrıca kendisi için beklentilerin yüksek olduğunu ve Dünya Şampiyonası’nda unvanını korumak istediğini de ekledi. Ufak bir sakatlığının olduğunu ama birkaç haftaya toparlayabileceğini ifade eden başarılı sporcu, "Uzun zamandır bu büyük turnuvaya hazırlanıyorum. Üzerimde baskı da var elbette. Çünkü son dünya şampiyonu benim ve beklentiler yüksek. Geçen seneden daha iyiyim diyebilirim, yeter ki sakatlığım beni etkilemesin" açıklamasında bulundu.

“Hayalim Güney Kore’ye gidip Shin Min Cheol ile buluşmaktı”

Yaptığı hareketler ve yeteneğiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Shin Min Cheol hakkında da konuşan Dağlı, en büyük hayallerinden birinin Güney Kore’ye gidip Cheol ile tanışmak olduğunu ve bu turnuva sayesinde bu hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Red Bull Uçan Tekme etkinliği sayesinde Shin Min Cheol ile tanıştığını söyleyen Dağlı, "Önce ben Güney Kore’ye gittim, sonrasında da o buraya geldi. Harika bir şans oldu benim için" dedi.
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