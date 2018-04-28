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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:47

Kübra Dağlı Yunanistan’da Dünya şampiyonu oldu

Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen 2. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası’nın Poomsae Freestyle kategorisinde Kübra Dağlı, Dünya şampiyonu oldu.

Kübra Dağlı Yunanistan'da Dünya şampiyonu oldu
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Yunanistan’ın Rodos Adası’nda düzenlenen 2. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası’nın Poomsae Freestyle kategorisinde Kübra Dağlı, Dünya şampiyonu oldu.

Türkiye’nin gelecek vadeden tekvando sporcularından Kübra Dağlı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 2016’da Emirhan Muran ile birlikte Peru’da mutlu sona ulaşan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, bu kez de Yunanistan’ın Rodos Adası’nda birincilik elde etti. 2. Dünya Plaj Tekvando Şampiyonası’nın Poomsae Freestyle dalında rakiplerini bir bir geçerek ilk sırayı alan 21 yaşındaki sporcu, genç olmasına rağmen dünyanın en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dağlı, geçtiğimiz sene Türkiye ve Avrupa Şampiyonası’nı da kazanmıştı.

Şimdi hedef kasım ayındaki Dünya Şampiyonası

Kübra Dağlı, sene başında "Bu sene beni en çok mutlu eden şey, şampiyon olduğum Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkmaktı. Türkiye Şampiyonası ve uluslararası bir şampiyonada birinci oldum. Gelecek yıl için de dünya şampiyonluğu hedefim, kariyerime aynı hızla devam etmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı. 2018’de birincilik istediği turnuvalardan olan Plaj Dünya Şampiyonası’nı başarıyla tamamlayan Dağlı, Kasım’da düzenlenecek Dünya Tekvando Şampiyonası’nda da podyumun zirvesine çıkarak bir başka hayalini daha gerçekleştirmek istiyor.
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