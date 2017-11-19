Kula Masterler kendi evinde galip

Ege Masterler Futbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 50 takım ve 4 gruptan oluşan Ege Bölgesi Masterler Liginde kendi evinde Şirinyer Masterlar takımını ağırlayan Kula Masterler sahadan 5-3 galip ayrıldı.Kula Jeopark Stadında oynanan karşılaşmanın...

Ege Masterler Futbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 50 takım ve 4 gruptan oluşan Ege Bölgesi Masterler Liginde kendi evinde Şirinyer Masterlar takımını ağırlayan Kula Masterler sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Kula Jeopark Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Kula Masterler’ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya üstün başlayan Kula Masterler karşılaşmadan 5-3’lük skorla galip ayrıldı. Aldıkları galibiyetin ardından bir açıklama yapan Kula Masterler takım kaptanı Süleyman Hancı, "Kula Masterler olarak galibiyet serimizi kendi sahamızda sürdürmeye devam ettik. İyi bir takım olduk. Bu galibiyette emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hedefimiz Kula’nın ismini en iyi şekilde duyurup temsil etmek" dedi.



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Kulüp Başkanı Nazif Burşuk ise, "Bu galibiyetle üst sıralara tırmanmaya devam ettik. İlk yılımızda başarılı olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Galibiyetimizi tüm Kula halkına hediye ediyoruz" diye konuştu.