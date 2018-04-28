SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:51

Küme düşen takımına tribünden tek başına destek verdi

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı Gaziantepspor’a ayrılan tribünde tek bir taraftar gönül verdiği takımını yalnız bırakmayarak destek verdi.Denizli’de üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen...

Küme düşen takımına tribünden tek başına destek verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ağırladığı Gaziantepspor’a ayrılan tribünde tek bir taraftar gönül verdiği takımını yalnız bırakmayarak destek verdi.

Denizli’de üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Emrah Akgün isimli genç, zor günler geçiren ve küme düşmesi kesinleşen Gaziantepsor’u her şeye rağmen tribünde yalnız bırakmayarak destek verdi. Rakip takım Gaziantepspor için ayrılan yaklaşık bin kişilik kısımda Akgün gönül verdiği siyah kırmızılı renklerin formasını giyip, atkısını takarak takımına destek verdi. Akgün maç bitimine kadar takımının yanında olarak desteğini esirgemedi. Müsabaka Denizlispor’un 5-0’lık üstünlüğü ile sonuçlansa da Akgün karşılaşma bitiminde iki takımı da alkışlayarak stattan ayrıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku