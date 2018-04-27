Kumluca güreşleri başladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 19. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşler okunan dualarla başladı.Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen ve üç gün sürecek olan güreşlere yaklaşık...

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 19. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşler okunan dualarla başladı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen ve üç gün sürecek olan güreşlere yaklaşık bin 200 pehlivan katılıyor. 7 cazgır, 50 hakemin görev yaptığı güreşlere Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Asbaşkanı Mehmet Ayan ve Yağlı Güreş Genel Koordinatörü Orhan Yavaş da hazır bulunuyor. Kumluca Şehir Stadı’nda yapılan güreşler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman güreşlerin sorunsuz geçmesi için dua etti.

Yapılan boy atlamalardan sonra her boy güreşçi birer tur güreş yaptı. Güreşler, cumartesi günü de aynı yerde devam edecek. Akdeniz finali ise 29 Nisan Pazar günü Kumluca Karatepe Stadı’nda yapılacak.

Kumluca Belediyesi Başkan Vekili Erdeniz Yavuz, düzenlenen organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi:

“Güreşlerimiz daha rahat bir izlenime kavuşsun diye 3 gün yapılacak. Başaltı güreşler hariç boy atlama hakkı olacak. Güreşlerimizde, 7 cazgır ve 50 hakem görev alıyor. 3 gün boyunca yaklaşık bin 200 pehlivan güreş tutacak. Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Asbaşkanı Mehmet Ayan ve Yağlı Güreş Genel Koordinatörü Orhan Yavaş da buradalar. Başaltı Güreşleri hariç tüm boylarda boy atlama imkanı olacak. Çok güzel bir güreş olacak. Tüm halkımızı davet ediyoruz.”