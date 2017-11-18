Le Guen: 'Kafamızı dik tutup, önümüzdeki maçlara bakacağız'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Göztepe maçının ardından yaptığı değerlendirmede, “Kafamızı dik tutup, önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Bugün iyi tarafından bakmamız gerekiyor. İçeride berabere kalınan bir maç ama mutlu olmalıyız. Buradan puansız da ayrılabilirdik, 3 puanla da ayrılabilirdik. Bazen de 1 puan da iyidir demek gerekiyor" dedi.

“Kararları ben veriyorum”

Sinan Bakış’ın oyunda kalmasının sorulması üzerine ise Fransız çalıştırıcı, "Evet bir değişiklik yapabilirdim ama kararları ben veriyorum. O pozisyonda oynayabilecek 4 oyuncumuz var; Aziz Behich, Emre Taşdemir, Onur Atasayar ve Yusuf Erdoğan. Hiçbiri kadroda olmaya uygun değillerdi. Bende elimden geleni yapmaya çalıştım" diye konuştu.

“Zor bir görevdi, ama işin bu durumlarında karar vermeliydim”

Kaleci Harun Tekin’in performansından memnun olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "En başından beri Harun’ın gösterdiği performanstan çok memnunum. Bu memnuniyetime, bu akşamı da ekleyebiliriz. Sezon başından beri aynı savunmacılarla oynuyoruz; Barış Yardımcı, William Ekong, Titi ve bunlara ek olarak Ertuğrul Ersoy da girdi. Titi ve Aziz’i oynatma durumumuz yoktu, taktiksel olarak oyuncularımı adapte etmeye çalıştım. Zor bir görevdi, ama işin bu durumlarında karar vermeliydim" dedi.

“Eldeki kadroda en iyi oyuncularımızı seçmek zorundayım”

Fransız teknik adam, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Mikel Agu’nun eksikliğine ilişkin sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:



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“Agu dev bir eksiklik bizim açımızdan ama Cristobal Jorquera’nın performansı da beni memnun etti. Bütün akşam ağlayabilirim, yakınabilirim Agu olsaydı diye ama bu hiçbir şekilde bize fayda sağlamayacak. Eldeki kadroda en iyi oyuncularımızı seçmek zorundayım. Pablo Batalla’dan da memnunum, kendisi oyununun devamlı içinde kalıyor. Kafamızı dik tutup, önümüzdeki maçlara bakacağız."