SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:21

Lennon Yeni Takım İle Anlaştı

Lennon Yeni Takım İle Anlaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Eski Kayserisporlu Lennon yeni takımı ile anlaşma sağladı. Süper lig ekipleri arasında yer alan Kayserispor ile yollarını kısa bir süre önce ayıran Lennon'un Burnley ile anlaşma sağladı. Bu transferin en ilginç tarafı ise Burnley'in Lennon'un eski takımı olmasıydı. Kayserispor'dan çok kısa bir süre önce yollarını ayıran Aaron Lennon'un yeni takımı da belli oldu. Burnley ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi. 34 yaşında ki genç futbolcu eski takımına yeniden transfer edildi. Klüp ise resmi twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklamada bulundu. betist giriş

Anlaşma Sevindirici Oldu

Eski takımına yeniden transfer edilen Lennon ile ilgili açıklamada bulunan klüp yönetimi yapılan bu transferden dolayı bir hayli mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler. Yapılan bu transfer anlaşmasının bütün klübü sevindirdiği belirtiliyor. Hücum bölgesinde top koşturan oyuncunun yeniden takımda olması taraftarları da mutlu etti.

Kayserispora Veda Etti

Kayserispor'da toplamda 36 maçta forma giyen Aaron Lennon 2018 ve 2020 yılları arasında da başarılı futbolu ile gündeme gelmişti. Oynadığı 36 maçta tam 5 asist yapan başarılı oyuncu eski takımına yeniden transfer edildi. Kayserisporla yollarını ayıran Lennon eski takımı Burnley ile yeniden anlaşma sağladı. Yapılan bu transfer ise gündemde enstantenelerin yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz sezonda 36 maçta forma giyen golcü yıldız toplamda 5 asistlik performansa da imzasını atmış oldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray İçin Transfer Onayı Çıktı Galatasaray İçin Transfer Onayı Çıktı
Raptors, Masai Ujiri ile Birlikte Yoluna Devam Ediyor Raptors, Masai Ujiri ile Birlikte Yoluna Devam Ediyor
Burak Yılmaz Takımıyla Fransa da Şampiyonluğa Koşuyor Burak Yılmaz Takımıyla Fransa da Şampiyonluğa...
Quaresma'ya Talip Var Quaresma'ya Talip Var
Galatasaray'ın Sağ Beki Ayrılıyor Mu? Galatasaray'ın Sağ Beki Ayrılıyor Mu?
Fenerbahçe, Danimarka’nın Yükselen Yeni Değerine Göz Koydu Fenerbahçe, Danimarka’nın Yükselen Yeni Değerine...
Galatasaray’ın Hedefindeki Rumen Yıldız Galatasaray’ın Hedefindeki Rumen Yıldız
Fenerbahçe’den İki Sürpriz Transfer Hamlesi Fenerbahçe’den İki Sürpriz Transfer Hamlesi
Beşiktaş'ın Transfer Hedefi Mame Diouf Beşiktaş'ın Transfer Hedefi Mame Diouf
Eden Hazard Form Tutamadı Eden Hazard Form Tutamadı
Son Dakika Transferi! Galatasaray Ünlü Golcüyü Radarına Aldı Son Dakika Transferi! Galatasaray Ünlü Golcüyü...
Abdullah Avcı'ya Sertaç Güven'den Övgü Yağdı Abdullah Avcı'ya Sertaç Güven'den Övgü...
Galatasaray'da Sakatlığı Biten Futbolcular Galatasaray'da Sakatlığı Biten Futbolcular
Altay Bayındır Dikkat Çekti Altay Bayındır Dikkat Çekti
Diego Perotti İstanbul’da Diego Perotti İstanbul’da
Yukarı Çık
banner737

Galatasaray İçin Transfer Onayı Çıktı

Haberi Oku