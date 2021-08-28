Lennon Yeni Takım İle Anlaştı

Eski Kayserisporlu Lennon yeni takımı ile anlaşma sağladı. Süper lig ekipleri arasında yer alan Kayserispor ile yollarını kısa bir süre önce ayıran Lennon'un Burnley ile anlaşma sağladı. Bu transferin en ilginç tarafı ise Burnley'in Lennon'un eski takımı olmasıydı. Kayserispor'dan çok kısa bir süre önce yollarını ayıran Aaron Lennon'un yeni takımı da belli oldu. Burnley ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtildi. 34 yaşında ki genç futbolcu eski takımına yeniden transfer edildi. Klüp ise resmi twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklamada bulundu. betist giriş

Anlaşma Sevindirici Oldu

Eski takımına yeniden transfer edilen Lennon ile ilgili açıklamada bulunan klüp yönetimi yapılan bu transferden dolayı bir hayli mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler. Yapılan bu transfer anlaşmasının bütün klübü sevindirdiği belirtiliyor. Hücum bölgesinde top koşturan oyuncunun yeniden takımda olması taraftarları da mutlu etti.

Kayserispora Veda Etti

Kayserispor'da toplamda 36 maçta forma giyen Aaron Lennon 2018 ve 2020 yılları arasında da başarılı futbolu ile gündeme gelmişti. Oynadığı 36 maçta tam 5 asist yapan başarılı oyuncu eski takımına yeniden transfer edildi. Kayserisporla yollarını ayıran Lennon eski takımı Burnley ile yeniden anlaşma sağladı. Yapılan bu transfer ise gündemde enstantenelerin yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz sezonda 36 maçta forma giyen golcü yıldız toplamda 5 asistlik performansa da imzasını atmış oldu.