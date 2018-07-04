Leon ve Damla şampiyonada liderliklerini sürdürdü

Dört gün sürecek şampiyonanın final raundunun ardından, dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Kazanan Spor Toto Türkiye Amatör Açık Şampiyonası kupasının üzerine ismini yazdıracak.

Marmara Golf Sahası’nda yapılan organizasyonda Klassis Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, Kemer Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Sueno Golf Kulübü, Serik BGA, Taurus Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, International Golf Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Golf Kulübü, Samsun Golf Kulübü ve ferdi lisanslı 68 oyuncu mücadelelerine devam ediyor.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.