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22 Temmuz 2018 Pazar 17:59

Lewis Hamilton fırsatı kaçırmadı

Formula 1’de Almanya GP’sinde Sebastian Vettel’in kaza yaptığı yarışta kazanan Lewis Hamilton oldu. Hamilton bu sonuçla liderliğe yükseldi.

Lewis Hamilton fırsatı kaçırmadı
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Formula 1’de Almanya GP’sinde Sebastian Vettel’in kaza yaptığı yarışta kazanan Lewis Hamilton oldu. Hamilton bu sonuçla liderliğe yükseldi.

Almanya’da koşulan Formula 1 yarışında pole pozisyondaki Sebastian Vettel’in kaza yapmasıyla birlikte Britanyalı pilot Lewis Hamilton, yarışı ilk sırada tamamladı ve puanını 188’e yükselterek genel klasmanda liderliğe yükseldi. Vettel ise 171 puanda kaldı. Yarışta 2. sırayı Valtteri Bottas, 3. sırayı ise Kimi Raikonen elde etti.
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