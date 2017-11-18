“5. Samsun Liseler Arası Bilek Güreşi Turnuvası” İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un katılımı ile Mete Adanır Spor Salonunda gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi, Yıldız Gençlik Spor Kulübü ve Samsun Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilciliği işbirliğinde, İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Salonunda 132 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen turnuvaya İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un yanı sıra Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi İl Temsilcisi Numan Güvelioğlu, veliler ve çok sayıda sporsever katıldı.

“Sporla ilgilenmekten mutluyuz”

50-80+ kilolar arası ve lisanslı tüm lise öğrencilerine açık olan turnuvaya il genelinden 132 sporcu katılırken 16 öğrenci dereceye girdi. Madalyalarını İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un elinden alan genç sporcular Başkan Tok’la bilek güreşi yapıp sohbet ederlerken “Böyle bir turnuvaya destek vererek ev sahipliğini üstlenmesinden dolayı İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a teşekkür ederiz” dediler. Eğitim hayatının yanı sıra tarihi bir değere sahip bilek güreşi sporu ile ilgilenmekten çok mutlu olduklarını söyleyen gençler, bu spora devam ederek ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmak istediklerini de söylediler.

“Sporla gelişen bir ilçe inşa ediyoruz”



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Büyük ve köklü bir tarihe sahip spor kültürünün en önemli branşlarından olan bilek güreşinin gençler arasında yeniden hak ettiği ilgiyi kazanmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Tok konuşmasında veliler ve genç sporculara seslenerek, “Sporun bir lüks değil hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği İlkadım’da siz değerli gençlerimiz için var gücümüzle çalışarak spor yatırımlarımızı en üst seviyeye taşıyoruz. Bizler gençlerimiz ve vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri her türlü imkanların ve alt yapının olduğu bir ilçe inşa ediyoruz. Karşılığında tek beklentimiz evlatlarımızın kötü alışkanlıklardan uzak olduğu, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle başarılara imza attığı bir geleceğe kavuşmalarıdır. Şu an içerisinde bulunduğumuz Mete Adanır Spor Salonunun yanı sıra müjdesini verdiğimiz Samsun Anadolu Lisesi bahçesinde yapacağımız spor salonu, kültür merkezlerimiz içerisinde bulunan kondisyon ve fitness salonlarımız ile açık alanlarda oluşturduğumuz spor ve yürüyüş alanlarımızla ilçemizi bir spor merkezi konumuna getiriyoruz. Bu düşüncelerle gerçekleştirdiğimiz ve yeniden hak ettiği yeri kazanacağına gönülden inandığımız bilek güreşi turnuvamızda ter döken genç sporcu kardeşlerime başarılar diliyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.