Listede Quaresma Pepe ve Vida yer almadı

UEFA Avrupa Ligi 2 Ön Eleme Turu’nda Faroe adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu turda oynayabilecek oyuncuların listesini UEFA’ya yolladı. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncuları Quaresma, Pepe ve Vida bu listede yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi 2 Ön Eleme Turu’nda Faroe adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu turda oynayabilecek oyuncuların listesini UEFA’ya yolladı. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncuları Quaresma, Pepe ve Vida bu listede yer almadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 27 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00’de deplasmanda karşılaşacağı B36 Torshavn mücadelesi için UEFA’ya kadroda yer alacak isimlerin listesini bildirdi. Yollanan listede Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’nın yanı sıra izinleri devam edem Pepe ve Vida yer almadı. İsimleri UEFA’ya bildirilmeyen 3 yıldız bu turda forma şansı bulamayacak.

Fulham’a transfer kaleci Fabri’nin ise listede olması dikkat çekti.

UEFA’ya bildirilen liste şu şekilde:

"Fabri, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Adriano, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Gery Medel, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Mertcan Açıkgöz, Gökhan Töre, Negredo, Mustafa Pekmetemk, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vagner Love"