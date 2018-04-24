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24 Nisan 2018 Salı 23:49

Liverpool avantaj elde etti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma’yı 5-2 ile geçerek avantaj elde etti.

Liverpool avantaj elde etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma’yı 5-2 ile geçerek avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 5-2 galip ayrılan ev sahibi ekip Liverpool avantajı aldı.

Liverpool’da gol perdesini 35. dakikada Mohamed Salah harika bir vuruşla açtı. İlk yarının son dakikalarında Mohamed Salah bir kez daha ağları sarstı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Karşılaşmanın 56. dakikasında Sadio Mane ile skoru 3-0’a getiren Liverpool, 61. dakikada Firmino ile farkı 4’e çıkardı. 68. dakikada ise Roberto Firmino farkı iyice açarak skoru 5-0’a getirdi.

81. dakikada Edin Dzeko’nun gölü ile Roma farkı 4’e indirdi. 85. dakikada ise Perotti penaltıdan kaydettiği golle durumu 5-2’ye getirdi. Bu golle umutların arttığı Roma baskısını arttırsa da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele Liverpool’un 5-2 üstünlüğü ile sona erdi. Rövanş mücadelesi 2 Mayıs’ta Roma’da oynanacak.

Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Patrik Schick’e bıraktı.
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