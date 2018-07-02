SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:10

Liverpool Salah’ın sözleşmesini uzattı

Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.Geçtiğimiz sezon Livepool’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ın sözleşmesi...

Liverpool Salah'ın sözleşmesini uzattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Livepool’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı. 2017-2018 sezonunun başında 42 milyon Euro’ya Roma’dan transfer olduğu Liverpool ile çıktığı 52 maçta 44 gol, 16 asistlik performans sergileyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki oyuncu, 5 yıl daha İngiliz ekibinin başarısı için ter dökecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku