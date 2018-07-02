Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.Geçtiğimiz sezon Livepool’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ın sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı. 2017-2018 sezonunun başında 42 milyon Euro’ya Roma’dan transfer olduğu Liverpool ile çıktığı 52 maçta 44 gol, 16 asistlik performans sergileyen ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki oyuncu, 5 yıl daha İngiliz ekibinin başarısı için ter dökecek.
Liverpool Salah’ın sözleşmesini uzattı
Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını açıkladı.Geçtiğimiz sezon Livepool’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mısırlı futbolcu Mohamed Salah’ın sözleşmesi...