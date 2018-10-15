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15 Ekim 2018 Pazartesi 19:44

Ljajic’in sağlık durumu

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Adem Ljajic’in yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Ljajic'in sağlık durumu
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Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Adem Ljajic’in yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic’in bugün sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayene ve İstanbul’da çekilen MR sonucuna göre; sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiği tespit edilmiştir. Geçen süre içinde sakatlığının büyük ölçüde iyileşmiş olduğu görülen Adem Ljajic’e bugün tedavisinin son bölümü uygulanacak ve oyuncumuz yarın takımımızla birlikte antrenmanlara başlayabilecektir" denildi.
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