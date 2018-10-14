SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 22:27

Lucescu: “Böyle olacağını biliyorduk”

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mircea Lucescu, “Rusya daha güçlüydü. Beklediğimiz futbolu oynadılar, böyle olacağını biliyorduk” dedi.

Lucescu: 'Böyle olacağını biliyorduk”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mircea Lucescu, “Rusya daha güçlüydü. Beklediğimiz futbolu oynadılar, böyle olacağını biliyorduk” dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Rusya daha güçlüydü, bu gerçek. Beklediğimiz futbolu oynadılar, biliyorduk böyle olacağını. Duran toplar, kontra ataklar, bunu biliyorduk. Beklemediğimiz bir anda kontra ataktan golü yedik. İlk golde de inanılmaz bir hatadan faydalandılar. Zannediyorum daha fazla pozisyon da olmadı" dedi.

Rakiplerinin daha tecrübeli olduğunu belirten Lucescu, “Rusya’da 2 yıl boyunca aynı ekip oynadı, daha tecrübeliler. Bütün oyuncular kendi takımlarında da ilk 11 oynayan oyuncular. Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki önemli oyuncumuz sakattı. Görüyoruz ki, Rusya’nın tüm oyuncuları bizimkilerden fazla koşuyor” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku