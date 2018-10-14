Lucescu: “Böyle olacağını biliyorduk”

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mircea Lucescu, “Rusya daha güçlüydü. Beklediğimiz futbolu oynadılar, böyle olacağını biliyorduk” dedi.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2. Grup 3. maçında deplasmanda Rusya’ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mircea Lucescu, “Rusya daha güçlüydü. Beklediğimiz futbolu oynadılar, böyle olacağını biliyorduk” dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Rusya daha güçlüydü, bu gerçek. Beklediğimiz futbolu oynadılar, biliyorduk böyle olacağını. Duran toplar, kontra ataklar, bunu biliyorduk. Beklemediğimiz bir anda kontra ataktan golü yedik. İlk golde de inanılmaz bir hatadan faydalandılar. Zannediyorum daha fazla pozisyon da olmadı" dedi.

Rakiplerinin daha tecrübeli olduğunu belirten Lucescu, “Rusya’da 2 yıl boyunca aynı ekip oynadı, daha tecrübeliler. Bütün oyuncular kendi takımlarında da ilk 11 oynayan oyuncular. Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki önemli oyuncumuz sakattı. Görüyoruz ki, Rusya’nın tüm oyuncuları bizimkilerden fazla koşuyor” şeklinde konuştu.