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29 Nisan 2018 Pazar 19:53

Lucescu derbiyi Sancaklı’yla birlikte izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray-Beşiktaş derbisini MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’yla birlikte izledi.

Lucescu derbiyi Sancaklı'yla birlikte izledi
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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Galatasaray-Beşiktaş derbisini MHP Milletvekili Saffet Sancaklı’yla birlikte izledi.

Galatasaray ve Beşiktaş’ı Süper Lig’de şampiyon yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi MHP Milletvekili olan eski futbolcu Saffet Sancaklı’yla birlikte izledi. Karşılaşmayı izleyenler arasında eski Başbakan Mesut Yılmaz ve Galatasaray’dan kiralık olarak Sevilla’ya giden Lionel Carole’un yanı sıra çok sayıda ünlü isim yer aldı.
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