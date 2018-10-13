SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 21:36

Lucescu: "Kalitemizi öne çıkarmaya çalışıyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Türk futbolcusunun kalitesini ön plana çıkarmaya çalışan bir futbol oynatmaya çalışıyorum" dedi.UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta yarın deplasmanda...

Lucescu: 'Kalitemizi öne çıkarmaya çalışıyoruz'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Türk futbolcusunun kalitesini ön plana çıkarmaya çalışan bir futbol oynatmaya çalışıyorum" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta yarın deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nda Teknik Direktör Lucescu ve Sinan Bolat basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya Milli Takımı ile kendilerinin çok farklı özelliklere sahip takımlar olduğunu belirten Lucescu, "Rusya fizik gücü yüksek, uzun toplarla oynayan, tecrübeli oyunculardan kurulu, ikili mücadeleleri fizik gücüyle kazanan, süratli bir takım. Biz ise onlara göre daha farklı oynayan, fizik gücümüz onlarla kıyaslanmayacak kadar farklı olan, daha kısa paslarla oynamaya çalışan bir ekibiz. Bakacağız, yarın kim daha başarılı olacak onu göreceğiz" diye konuştu.

Lucescu, "Ekibime, Türk futbolcusunun kalitesini ön plana çıkarmaya çalışan, canlılıklarını, tekniklerini, becerilerini ön plana taşımaya çalışan bir futbol oynatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Fişt Stadı’nda yapılması planlanan antrenmanın yerinin değiştirilme sebebini de açıkladı. Rusya Futbol Federasyonunun bu değişikliği istediğini aktaran deneyimli teknik adam, "Çimler kötü. Bu problemi halledecekler. Biz de bu değişikliği kabul ettik" dedi.

Sinan Bolat: "Oynadıkça daha da gelişeceğiz"

Kaleci Sinan Bolat ise milli takımın yeni bir kadrosunun olduğunu belirterek, "Çok genç, üst seviyede oyuncular var. Avrupa’nın büyük takımlarında forma giyen futbolcular bulunuyor. Hepsi çok yetenekli. Oynadıkça daha da gelişeceğiz" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku