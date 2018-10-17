M. Başakşehir’de Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı gözetimindeki antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı. Bağlantılı koordinasyon ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman şut çalışması ile tamamlandı.

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