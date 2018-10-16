M. Başakşehir’den Arda Turan açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü, geçtiğimiz günlerde bir barda müzik sanatçısı Berkay ile kavga eden Arda Turan’a 2.5 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, geçtiğimiz günlerde bir barda müzik sanatçısı Berkay ile kavga eden Arda Turan’a 2.5 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

Başakşehir Kulübü yönetimi dün akşam Arda Turan ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantının ardından bugün bir yazılı açıklama yapan kulüp, Arda Turan’a 2.5 milyon TL para cezası verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz."