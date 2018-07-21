Maç öncesi forma hediye edildi

Fenerbahçe ve Feyenoord arasında oynanacak müsabaka öncesinde iki takım yöneticileri birbirlerine forma hediye etti.Fenerbahçe’nin Ülker Stadyumu’nda Feyenoord ile oynayacağı maç öncesinde iki takım yöneticileri birbirlerine forma verdi....

Fenerbahçe ve Feyenoord arasında oynanacak müsabaka öncesinde iki takım yöneticileri birbirlerine forma hediye etti.

Fenerbahçe’nin Ülker Stadyumu’nda Feyenoord ile oynayacağı maç öncesinde iki takım yöneticileri birbirlerine forma verdi. Fenerbahçe idari menajeri Onur Başar ve Feyenoord idari menajeri Bas Noortwijk maçın öncesinde birbirlerine takım formalarını hediye etti.