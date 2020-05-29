Maç skorunu kanıtlanmış platformdan öğrenin

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Alman Bundesligasın da sezon sona eriyor,bu o anlama geliyorki-sonuçları özetlemek lazım. Şampiyona beklenmedik sonuçlar ve canlı maçlar verdi. Sezonun en şanssızlar hakkında konuşursak, ilklerinden biri Bremen “Werder Bremen” olarak adlandırılabilir.

Alman futbol dolusu bu sezon başarısız oldu ve doğal olarak sınıfta düşecek. Takım artık birkaç yıldır üst üste zayıf sonuçlar verdi, ancak her seferinde çok önemli bir anda toparlanmayı ve seçkinlerde bir yer tutmayı başardı. Ancak şimdi bir mucize olmadı.

İlk maçlardan itibaren takım puanların altından başladı ve sonuçları iyi olmadı. Sonuç olarak, tasarruflu 15-ci pozisyonun arkasındaki gecikme hızla artmaktadır.

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“Werder Bremen”nin bu sonuçları, Bundesliga maçlarını sürekli takip eden taraftarlar için sürpriz olmadı. Aksine, takımın katılımıyla maç skoru problemlerini yansıtıyordu. Tatmin edici olmayan sonuçların ana nedenleri arasında:

Başarısız transfer şirketi. Hemen hemen tüm yeni gelen oyuncular takımın umutlarını haklı çıkaramadılar . Birçok oyuncuların gerilemesi. Son sonuçlara rağmen, takımın kadrosu kesinlikle Almanya nın en kötüleri arasında değildi . Aşırı psikolojik baskı .

Bütün bunlar hepsi, ekibin gergin ve belirsiz bir şekilde oynamasına getirdi. Bu arka planda, rakiplerin neredeyse tamamı daha sağlam görünüyordu.

Ancak,taraftarların üzülmesi için henüz çok erken. “Werder Bremen” hala iyi bir oyuncu seçimi ve ekibin istenilen sonucu elde etmesine yardımcı olacak yüksek kaliteli altyapıya sahibdir.

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