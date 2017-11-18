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18 Kasım 2017 Cumartesi 14:02

Madalyalı atletlerin Başkan Özkan’ı ziyareti

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, atletizm yarışmalarında başarılı sonuçlar alan 9 sporcu öğrenci ve Antrenör Yıldıray Kaya ile Osmanbey Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kaygusuz’u makamında kabul etti.AK Parti Simav İlçe Başkanı Avukat...

Madalyalı atletlerin Başkan Özkan'ı ziyareti
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Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, atletizm yarışmalarında başarılı sonuçlar alan 9 sporcu öğrenci ve Antrenör Yıldıray Kaya ile Osmanbey Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kaygusuz’u makamında kabul etti.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer’in de katıldığı ziyarette konuşan Başkan Özkan, “Sporda gösterdiğiniz başarıları gönülden tebrik ediyor ve sizleri kutluyorum. Atletizmdeki başarılarınızı derslerinizde de göstermenizi istiyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Atletizmde Türkiye’ye Simav’ın adını duyuran sporcu öğrenciler Belediye Başkanı Süleyman Özkan tarafından ödüllendirildi.(MEİ-EFE)

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