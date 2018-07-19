Madrid’de Courtois sesleri

İngiliz basınına göre Chelsea file bekçisi Thibaut Courtois, Real Madrid yolunda.

Chelsea ve Belçika Milli Takımı’nın başarılı kalecisi Thibaut Courtois için Real Madrid, girişimlerini artırıyor. Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Belçika kalesini koruyan Courtois burada gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. İngiliz basını, Real Madrid’in Courtois için Chelsea’nin kapısını çaldığını ve transfer için 36 milyon Pound teklif ettiğini belirtti. Daha önce kiralık olarak Atletico Madrid forması giyen Belçikalı kalecinin ise ailesinin Madrid’de olmasından dolayı bu teklife sıcak baktığı açıklandı. 26 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon Premier Lig’de Chelsea formasıyla 35 maça çıkmış ve kalesinde 36 gol görmüştü.