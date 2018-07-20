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20 Temmuz 2018 Cuma 09:04

Malili milli futbolcu Hamidou Maiga Hatayspor’da

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Hatayspor, Malili milli futbolcu Hamidou Maiga’yı renklerine bağladı.Bordo-Beyazlı ekip bir yanda kamp çalışmalarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Hatayspor, bu kapsamda Mali...

Malili milli futbolcu Hamidou Maiga Hatayspor'da
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Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Hatayspor, Malili milli futbolcu Hamidou Maiga’yı renklerine bağladı.

Bordo-Beyazlı ekip bir yanda kamp çalışmalarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Hatayspor, bu kapsamda Mali U-21 Milli Takımında stoper mevkisinde oynayan 1995 doğumlu, 1,97 boyundaki Hamidou Maiga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Tesisleri’nde gerçekleşen imza törenine Hatayspor Yönetim Kurulu Üyeleri Rahmi Vardı ve Aydın Toksöz hazır bulunurken, genç futbolcu kendisini Hatayspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son olarak Yunanistan’ın AP Eginiakos takımında forma giyen Hamidou Maiga, “Hatayspor’a gelmeyi çok istiyordum ve geldiğim için çok mutluyum. Takımımıza faydalı olmak için elimden geleni yapacağım” dedi.
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